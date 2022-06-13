Из-за санкций в России перестали выдавать электронные паспорта

После полномасштабного вторжения РФ в Украину и из-за санкций местное Минцифры остановило проект замены бумажных паспортов на пластиковые карты.

В России перестали выдавать электронные паспорта из-за малого количества чипов и пластика, необходимых для изготовления документов. Дефицит возник из-за проблем с импортом указанных элементов из Китая и Кореи, а также через нехватку мощностей в РФ. Об этом сообщают росСМИ.

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Кроме того, медиа страны-агрессора заявили о второстепенности паспортизации в связи с вторжением в Украину.

"Два источника подтвердили эту информацию — один приближен к правительству, другой приближен к московской мэрии: по их словам, в правительстве этот проект сейчас "не в приоритете" и в текущих условиях «всем чуть-чуть не до того", – сказано в сообщении.

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Полномасштабная выдача цифровых паспортов в Российской Федерации была намечена на 2023 год. Однако только в Москве, Московской области и Татарстане. Предполагалось, что их можно будет использовать только на территории России.

Напомним, ранее bigmir.net писал о том, что в России показали правду о войне в Украине.

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