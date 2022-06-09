В России начато производство авто без подушек безопасности

Машины создадут в двух комплектациях.

АвтоВаз вернулся к работе после простоя в несколько месяцев. Начато производство упрощенной версии Lada Granta. Об этом пишут СМИ страны-агрессора.

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Сообщается, что машины будут производить в двух комплектациях. В самом простом варианте седана не предусмотрят антиблокировочную систему колес (ABS), подушки безопасности и тревожную кнопку ЭРА-ГЛОНАСС. Также в этой вариации автомобиля сделают старый руль от Lada Kalina.

В "премиум-версии" Lada Granta предполагаются электростеклоподъемники и усилитель руля. Но большинства привычных машинных систем сюда тоже не поставят.

Оба варианта Lada получат старый 1,6-литровый двигатель сниженного экологического класса с мощностью в 90 конских сил. Granta будут производить всего 68 штук в сутки.

Ожидается, что более простыми станут Vesta и Niva. Каково их отличие от стандартных модификаций не сообщается.

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Напомним, ранее bigmir.net писал о том, что в России обнародовали постановление "Об утверждении обязательных требований по отдельным колесным транспортным средствам и проведению оценки их соответствия". Документ разрешает производителям не устанавливать на машины оборудование, недоступное из-за санкций и из-за отсутствия чипов. Кроме того, мы информировали о намерении РФ производить свои телефоны и компьютеры, ведь запас импортных гаджетов иссякает.

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