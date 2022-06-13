В России показали правду о войне в Украине

Хакеры сделали "подарок" жителям страны-агрессора в День России.

Хакеры взломали сетку эфирного вещания центральных российских телеканалов. Кремлевские рупоры вместо пропаганды транслировали правдивую информацию о войне в Украине. Об этом стало известно из социальных сетей.

Читайте также: СМИ России распространяют идеи экстремизма - исследование

На канале "Россия" в ходе кибератаки показывали ролики о том, как боевые действия ударили по кошельку россиян. Говорили о полном развале экономики, снижении импорта газа, увеличении стоимости потребительской корзины и пропаже многих товаров с магазинных прилавков.

На "Первом канале" транслировали сообщения о разворованном военном бюджете и о переваливших за 30 тысяч потерях оккупантов.

Читайте также: Россия грозит Западу прямым "военным столкновением"

На "НТВ" показали видео о России, как о стране вдов, стране с нищей армией, стране на краю пропасти и стране без будущего.

Не обошлось и без фотографии Путина с траурной лентой на фоне танцующих артистов в полицейской форме.

Скриншот из соцсетей

Напомним, ранее иностранные СМИ сообщали о том, что Илон Маск не дал осуществить планы Путина.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.