Россия грозит Западу прямым "военным столкновением"

РФ якобы не нравятся кибератаки, совершаемые в ее сторону.

Из-за кибератак на государственные учреждения, объекты критической и социальной инфраструктуры, хранилища личных данных россиян и иностранцев, страна-агрессор грозит Западу прямым военным столкновением. Каким и где, в РФ обещают показать по-факту. Об этом заявил директор департамента международной информационной безопасности МИД России Андрей Крутских.

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"Ответственность за диверсии принимают на себя официальные лица в США и Украине. Там наотрез отказываются производить международно-правовые устои. Они, похоже, не вполне отдают себе отчет в том, насколько опасны агрессивность и поощрение бандитизма в сфере информационной безопасности", - заявил он.

По мнению Крутских, кибератаки на страну-агрессора совершают более 65 тысяч "диванных хакеров". К онлайн-операциям привлечены 22 группировки взломщиков. Самые активные из них – айти-армия Украины, GhostClan из США, GNG из Грузии и Squad303 из Польши. Из-за этого РФ не оставит агрессивные действия без ответа.

"Все наши шаги будут носить выверенный, точечный характер в соответствии с нашим законодательством и международным правом", – подчеркнул Крутских.

Представитель российского МИД считает, что "бесконтрольная раздача виртуального оружия и поощрение его использования до добра не доведет".

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"Милитаризация Западом информационного пространства, попытки превратить его в арену межгосударственного противостояния многократно увеличили угрозу прямого военного столкновения с непредсказуемыми последствиями", - сказал Андрей Крутских.

Напомним, ранее bigmir.net писал о том, что российскому правительству сливают шпионские технологии для выявления людей на митингах и для последующих арестов.

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