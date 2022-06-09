Илон Маск не дал осуществить планы Путина - Politico

Усилия оккупантов оказались тщетными.

Технология Starlink помешала стремлению России отрезать Украину от внешнего мира после начала полномасштабного вторжения. Нам приписывают информационную победу обороняющейся страны. Об этом говориться в материале "UkraineX: как космические спутники Илона Маска изменили войну на земле" на Рolitico.

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В статье упоминается использование Starlink для нужд артиллерии и сброса бомб на позиции войск РФ, а также общение граждан в осажденных городах и на фронте с родными благодаря широкополосному интернету.

"Президент регулярно дает информацию для миллионов подписчиков через эту сеть, а также созванивается в Zoom с мировыми лидерами. Украинские военные, которые держались на Азовстали, могли поддерживать связь со своим командованием и президентом, а также давать видеоинтервью в прямом эфире потому, что на осажденном заводе у них была система Starlink", – пишет Politico.

Starlink отличается от конкурентов способностью противостоять нападкам хакеров. Кроме того, софт каждого спутника быстро меняется в ответ на взломы, возможность шифрования оказалась более устойчивой, чем многие могли ожидать.

"Стратегический эффект заключается в том, что Starlink полностью разрушил информационную кампанию Путина. Он так и не смог заставить Зеленского замолчать", – сказал бригадный генерал армии США Стив Бутоу.

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По данным издания, на следующий день после российского вторжения Маск созвал совещание и заявил о желании запустить Starlink над Украиной.

"Вторжение произошло в четверг. К воскресенью связь была активирована. К понедельнику в Украине появилось 500 наземных терминалов. К среде все терминалы, кроме 25, работали. Вот это коммерческая скорость. Это восхитительно", – рассказал Бутоу.

Напомним, ранее bigmir.net писал о том, что Starlink получил лизензию украинского оператора.

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