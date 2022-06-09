Starlink получил лизензию украинского оператора

Starlink Илона Маска официально сертифицирован в Украине.

Компания Starlink Ukraine получила лицензию оператора. Об этом в четверг, 9 июня, проинформировал Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в своем Telegram.

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Компания теперь числится под номером "1" в Реестре поставщиков электронных коммуникационных сетей и услуг.

"Представительство компании SpaceX уже скоро приступит к активной работе в Украине", - добавил Федоров.

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Напомним, ранее bigmir.net сообщал о том, что ежедневно в Украине пользуются Starlink около 150 тысяч человек. Станции спутникового интернета работают для школ, больниц, пожарных частей и сельских советов. После освобождения населенных пунктов в Киевской и Черниговской областях операторы восстанавливают связь с помощью Starlink. Кроме того, мы публиковали фотообзор терминалов Starlink.

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