Стало известно, сколько украинцев пользуются Starlink

Технология Илона Маска имеет большой спрос в нашей стране в условиях военного времени.

Украинцы знают о терминалах Starlink еще с самого начала полномасштабной агрессии РФ на территории нашей страны. Министр цифровой трансформации Михаил Федоров обратился за помощью к Илону Маску и получил молниеносный ответ. Сейчас специалисты обнародовали статистические данные о количестве активных пользователей инновационной разработки.

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По информации компании Apptopia, ежедневно в Украине пользуются Starlink около 150 тысяч человек. Станции спутникового интернета работают для школ, больниц, пожарных частей и сельских советов. После освобождения населенных пунктов в Киевской и Черниговской областях операторы восстанавливают связь с помощью Starlink

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"Есть села, где обстрелы перебили 10 километров кабеля. Благодаря одной станции Starlink провайдер смог быстро восстановить доступ в интернет. Это уникальный опыт использования Starlink и такого еще не было в мире", - рассказал глава Минцифры Михаил Федоров.

Напомним, ранее Украина получила Tesla Powerwall.

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