Илон Маск запускает Starlink RV

SpaceX анонсировала услугу Starlink RV.

Подключение к интернету во время движения фургона добавят в будущем / EPA/UPG

Популярная технология Starlink, которая обеспечивает высокоскоростной широкополосный спутниковый интернет, станет доступной для использования в жилых автофургонах. Однако, из-за ожидаемого вала заказов, в SpaceX не гарантируют быструю доставку комплектующих, передает theverge.com.

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Starlink RV подходит для кемпинга и другого времяпровождения в сельской местности или далеких от цивилизации районах. Абоненту нужно будет потратить 599 долларов на терминал. Интернет-соединение обойдется в 135 долларов ежемесячно. Предполагается приостановка и возобновление обслуживания в любое удобное время. Скорость интернета для автофургонов от 5 до 100 мегабит за секунду. В обычном Starlink – 50 – 250 мегабит за секунду.

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Также сообщается, что испытания Starlink RV можно провести за 30 дней. Если качество не удовлетворит, SpaceX вернет потраченные на оборудование средства.

Напомним, ранее мы писали о том, что российские киберподразделения наращивают свои усилия для подавления или взлома Starlink.

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