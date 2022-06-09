Российскому правительству сливают шпионские технологии – СМИ

В сети появился список сотрудников компании NtechLab, которых обвиняют в пособничестве российским силовикам в арестах после митингов.

Журналист и программист Артем Зиннатуллин опубликовал в сети информацию "о мировом лидере в области видеоаналитики NtechLab". Главная разработка компании – приложение FindFace, которое работает с помощью искусственного интеллекта. По словам Зиннатуллина, NtechLab не скрывает своих связей с российским правительством и МВД, сообщает 24 канал.

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Организацию обвиняют в причастности к процессам притеснения в РФ. Ее продукты, а именно системы распознавания лиц и силуэтов, помогают путинскому режиму находить на митингах врагов народа и арестовывать их.

"Убивает не оружие, убивают люди. Однако свои наработки NtechLab продаёт силовым структурам с монополией на насилие, законотворчество и судебную систему, где у граждан нет способа защиты от государства. Продает правительству страны с грубейшими нарушениями гражданских прав и свобод", – сказал программист.

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Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что Илон Маск не дал осуществить планы Путина.

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