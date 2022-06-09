Украинцы могут стать операторами дронов

Данное направление в системе профтехобразования реализовывается впервые в Украине.

На базе Львовского высшего профессионального училища компьютерных технологий и строительства будут готовить операторов дронов. Об этом сообщает пресс-служба ЛОВА.

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Профессия сегодня затребована в сельском хозяйстве, лесном секторе, в экологии, строительстве, оборонной и медийной сферах. Департамент образования и науки Обласной военной администрации и сотрудники учебного заведения на данный момент нарабатывают программу. О регистрации на курс проинформируют дополнительно. Для получения необходимых знаний уже закупили квадрокоптеры на сумму 232 320 гривен.

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"О перспективности профессии свидетельствует наличие вакансий и размер заработной платы, которую предлагают на сайтах по поиску работы. Так, начинающим без опыта предлагают от 15 тыс. грн; более опытным операторам – от 20 тыс.грн", - сообщают в ОВА.

Напомним, ранее bigmir.net публиковал обзорный материал о дроне-камикадзе Switchblade из США в Украине.

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