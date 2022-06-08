15-мальчик помог уничтожить оккупантов с помощью игрушечного дрона - The Telegraph

Ребенок помог ВСУ во время наступления оккупантов на столицу.

15-летний украинский подросток Андрей Покраса использовал игрушечный дрон для помощи нашим Вооруженным силам. Ему удалось засечь колонну вражеской техники при наступлении на Киев, пишет The Telegraph.

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Андрей был единственным, кто имел дело с БПЛА. Его информация позволила уничтожить один из самых больших отрядов, которые двигался по Житомирской трассе.

Командующий подразделением беспилотной разведки ВС Юрий Касьянов считает мальчика настоящим героем Украины.

Фото - Global News

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Напомним, ранее bigmir.net публикует цикл материалов об оружии победы над оккупантами. Вы можете прочитать подробную статью о гаубице FH70.

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