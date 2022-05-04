Украина готовится к серьезным научным прорывам
Верховная Рада Украины ратифицировала участие нашей страны в программах "Горизонт Европа" и "Евратом". Соответствующий законопроект поддержали 327 народных избранников, сообщает Укринформ.
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Реализация соглашений на практике позволит проводить уникальную научно-исследовательскую деятельность и коммерциализировать разработки в атомной энергетике, развивать национальную инновационную систему, привлекать финансирования на разные типы проектов.
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Главные цели направления "Горизонт Европа" – увеличение исследовательской базы, вклад в цифровые трансформации, борьбу с изменением климата. К примеру, известно, что до 40% прошлогоднего бюджета потрачено на развитие энергетического сектора, радиокосмическую индустрию, радиационную безопасность.
Напомним, ранее стало известно, что РФ атакуетсмартфоны и компьютеры украинцев.
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