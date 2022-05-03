Знаем границы: где заканчивается Земля и начинается космос

Каждый из слоев атмосферы играет свою роль в защите жизни на нашей планете.

NASA видят границы атмосферы благодаря четырем критериям. Среди них – изменение температуры, химический состав, плотность и циркуляция газов, пишет Live Science.

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По-научному конец атмосферы называют линией Кармана. Это фамилия американского физика, который первым определил границу Земли и космического пространства. Линия не только определяет пределы для возможностей самолетов, но и для исследователей. Ведь они работают над удержанием космических кораблей и спутников на орбите. Линия Кармана находится на высоте в 100 километров над уровнем моря.

Обычно спутники из низкой околоземной орбиты падают через несколько лет из-за торможения верхних слоев атмосферы Земли. Понятие "Низкая околоземная орбита" применяют к аппаратам на высоте меньше 2 тысяч километров, а иногда к высоте до 160 километров над нашей планетой. Но это совсем не говорит о том, что атмосферу Земли нельзя найти за большими пределами.

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"Атмосфера не может просто так взять и исчезнуть, как только вы попадете в область, где вращаются спутники. До того, как признаки земной атмосферы исчезнут, пройдут тысячи и тысячи километров. Самые внешние атомы земной атмосферы, атомы водорода, из которых состоит ее геокорона, могут простираться даже за пределы Луны", — резюмировали исследователи.

Напомним, ранее мы сообщали, что в центре космоса зафиксирован странный сигнал

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