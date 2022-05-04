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РФ атакует смартфоны и компьютеры украинцев

Украинские специалисты установили одно из ключевых направлений для атак врага в информационном пространстве.
РФ атакует смартфоны и компьютеры украинцев
Иллюстративное изображение / EPA/UPG

Российские захватчики интересуются частными компьютерами и мобильными телефонами украинцев. Гаджеты ценны для оккупантов, ведь с их помощью можно получить доступ к персональным данным и госреестрам. Об этом сообщил председатель Государственной службы специальной связи и защиты информации Юрий Щеголь, пишет Укринформ.

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Сейчас, как никогда, важно соблюдать правила кибергигиены, а также использовать как можно больше рычагов для аутентификации.

"Доступ к телефонам, к частным компьютерам граждан - это один из векторов атак. Они (оккупанты, прим. ред.) пытаются получить информацию о персональных данных, паролях, доступах к государственным реестрам именно через частные приложения, которыми вы пользуетесь", - говорит Юрий Щеголь.

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Также, по его словам, оккупанты совершают кибератаки на логистический сектор Украины, транспорт и энергетику. Цель всех этих действий едина – нанесение как можно большего ущерба населению.

Напомним, ранее bigmir.net писал, что Зеленский не согласится на "замороженный" конфликт с Россией. 

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