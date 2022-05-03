Названо место, где на 100% ловит 5G

Такого достижения пока нет ни в какой другой стране ЕС.

Кипр получил полное покрытие 5G. Последним его населенным пунктом, который охватила мобильная связь нового поколения, стала горная деревня Сикопетра, пишет cyta.com.cy.

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Технология и ее преимущества доступны даже в самых отдаленных уголках островного государства. Отмечается, что первая сеть Cytamobile-Vodafone 5G позволила обеспечить людей трафиком в 1 гигабайт в секунду и одновременным подключением к тысячам устройств. Ее начали внедрять на Кипре с 1 февраля прошлого года.

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Справка bigmir.net

Связь 5G действует на основе стандартов телекоммуникаций (5G/IMT-2020). Первые подобные коммерческие сети появились в 2018 году в четырех городах США. После о них заговорили в Южной Корее, Швейцарии, Китае, Великобритании, Италии, Испании, Латвии, Германии. В научном консенсусе 5G оценивают как безопасную технологию. Аргументы "против" специалисты называют конспирологическими и связывают их с новизной 5G.

Напомним, ранее мы писали о количестве украинцев, которые ежедневно пользуются Starlink.

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