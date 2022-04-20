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Как работает приложение "Київводоканал Цифровий": инструкция и способы скачивания

Еще один простой дистанционный сервис теперь доступен для жителей столицы.
Как работает приложение "Київводоканал Цифровий": инструкция и способы скачивания
Информативная и быстрая программа / EPA/UPG

Новое мобильное приложение от Киевводоканала позволит еще удобнее заказывать и оплачивать необходимые услуги.    

Список возможностей

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  • Оплата за водоснабжение и водоотведение в любое время суток с помощью мобильного устройства.
  • Просмотр и оплата счетов по нескольким адресам.
  • Удобная передача показаний счетчиков.
  • Заказ пломбировки и проверки счетчиков.
  • Быстрый доступ к контактной информации.

Доступные разделы

  • Оплата услуг.
  • Показания счетчиков предыдущие и текущие.
  • Поставщики услуг.
  • Обращения с помощью Viber и Telegram.
  • Абонентская книжка.  

Способы загрузки

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Данная коммунальная программа доступна на 2 стандартных операционных системах.

  • Play Market для пользователей Android
  • App Store для пользователей IOS.

Если вы уже имеете свой личный кабинет, дополнительно регистрироваться в мобильном приложении не нужно. Для входа используются те же параметры, что и для личного кабинета.

Напомним, ранее bigmir.net писал о том, как переселенцу получить помощь в "Дії". 

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