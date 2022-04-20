Как работает приложение "Київводоканал Цифровий": инструкция и способы скачивания
Еще один простой дистанционный сервис теперь доступен для жителей столицы.
Новое мобильное приложение от Киевводоканала позволит еще удобнее заказывать и оплачивать необходимые услуги.
Список возможностей
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- Оплата за водоснабжение и водоотведение в любое время суток с помощью мобильного устройства.
- Просмотр и оплата счетов по нескольким адресам.
- Удобная передача показаний счетчиков.
- Заказ пломбировки и проверки счетчиков.
- Быстрый доступ к контактной информации.
Доступные разделы
- Оплата услуг.
- Показания счетчиков предыдущие и текущие.
- Поставщики услуг.
- Обращения с помощью Viber и Telegram.
- Абонентская книжка.
Способы загрузки
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Данная коммунальная программа доступна на 2 стандартных операционных системах.
- Play Market для пользователей Android
- App Store для пользователей IOS.
Если вы уже имеете свой личный кабинет, дополнительно регистрироваться в мобильном приложении не нужно. Для входа используются те же параметры, что и для личного кабинета.
Напомним, ранее bigmir.net писал о том, как переселенцу получить помощь в "Дії".
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