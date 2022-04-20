Как работает приложение "Київводоканал Цифровий": инструкция и способы скачивания

Еще один простой дистанционный сервис теперь доступен для жителей столицы.

Новое мобильное приложение от Киевводоканала позволит еще удобнее заказывать и оплачивать необходимые услуги.

Список возможностей

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Оплата за водоснабжение и водоотведение в любое время суток с помощью мобильного устройства.

Просмотр и оплата счетов по нескольким адресам.

Удобная передача показаний счетчиков.

Заказ пломбировки и проверки счетчиков.

Быстрый доступ к контактной информации.

Доступные разделы

Оплата услуг.

Показания счетчиков предыдущие и текущие.

Поставщики услуг.

Обращения с помощью Viber и Telegram.

Абонентская книжка.

Способы загрузки

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Данная коммунальная программа доступна на 2 стандартных операционных системах.

Play Market для пользователей Android

App Store для пользователей IOS.

Если вы уже имеете свой личный кабинет, дополнительно регистрироваться в мобильном приложении не нужно. Для входа используются те же параметры, что и для личного кабинета.

Напомним, ранее bigmir.net писал о том, как переселенцу получить помощь в "Дії".