Правительство анонсировало большое обновление "Дії"
Украинский электронный сервис по предоставлению государственных услуг "Дія" расширит список своих возможностей. Министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал о некоторых грядущих обновлениях в своем Telegram.
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К примеру, в "Дії" появятся военные облигации. Это долговые ценные бумаги, выпущенные правительством в целях финансирования военных операций во время войны. В Нацбанке отмечают их популярность. За прошлую неделю количество вкладчиков достигло почти 76 тысяч.
Также готовится внедрение цифрового пенсионного удостоверения и первого функционала электронного нотариата.
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"Это одни из девяти услуг и документов, которые мы вскоре запустим. Хотя одновременно в работе их –десятки", - говорит Федоров.
Напомним, ранее bigmir.net рассказывал о том, что в "Дії" запустили услугу, которая заменит 364 вида документов.
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