Правительство анонсировало большое обновление "Дії"

В Министерстве цифровой трансформации прошел очередной "Дія.борд" – еженедельное совещание главы ведомства с командой.

Украинский электронный сервис по предоставлению государственных услуг "Дія" расширит список своих возможностей. Министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал о некоторых грядущих обновлениях в своем Telegram.

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К примеру, в "Дії" появятся военные облигации. Это долговые ценные бумаги, выпущенные правительством в целях финансирования военных операций во время войны. В Нацбанке отмечают их популярность. За прошлую неделю количество вкладчиков достигло почти 76 тысяч.

Также готовится внедрение цифрового пенсионного удостоверения и первого функционала электронного нотариата.

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"Это одни из девяти услуг и документов, которые мы вскоре запустим. Хотя одновременно в работе их –десятки", - говорит Федоров.

Напомним, ранее bigmir.net рассказывал о том, что в "Дії" запустили услугу, которая заменит 364 вида документов.

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