В Минцифры объяснили, как настроить платежки в "Дії"

Украина с помощью цифровизации борется с бумажным режимом.

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров обратил внимание граждан на возможность получения всех бумажных документов в онлайне. Такая опция экономит средства и человеко-часы.

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"Сколько сообщений мы продолжаем получать на бумаге: коммунальные платежки, судебные вызовы, налоговая. Слишком много. Есть же у всех электронная почта. Идеально, ввел в "Дії" email - и теперь все приходит туда от государства", - написал министр.

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Напомним, ранее мы писали о том, что в "Дії" появилась "єДекларація". Она упрощает мучения с разрешительными бумагами, среди которых лицензии, сертификаты, свидетельства, заключения и удостоверения. Кроме того, правительство анонсировало большое обновление государственного приложения. В нем появятся военные облигации. Это долговые ценные бумаги, выпущенные в целях финансирования военных операций во время войны.Также готовится внедрение цифрового пенсионного удостоверения и первого функционала электронного нотариата.

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