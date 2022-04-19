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На заметку пользователям WhatsApp: как зашифровать резервную копию чата

Переписку в популярном мессенджере могут обезопасить пять простых шагов.
На заметку пользователям WhatsApp: как зашифровать резервную копию чата
Информация сохраняется в iCloud или Google Drive / EPA/UPG

Резервное копирование чатов и медиафайлов позволяет пользователям восстанавливать их после переустановки приложения. Алгоритм сквозного шифрования гарантирует защиту коммуникаций от третьих сторон.

Для безопасности WhatsApp предлагает пользователям воспользоваться специальным паролем или 64-значным ключом.

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Для шифрования резервной копии нужно:

  • Зайти в "Настройки" и выбрать подпункт "Разговоры".
  • После нажать на окна "Резервное копирование разговоров" и "Зашифрованное сквозное резервное копирование".
  • Затем нажмите кнопку "Включить" и создайте пароль. Приложение также определяет 64-значный ключ шифрования, который можно использовать. Если код потерян или забыт – мессенджер не позволит сбросить пароль из-за соображений безопасности.
  • Подберите пароль из не менее 6 символов и 1 буквы. Повторите его еще раз и нажмите "Далее".
  • Для завершения процесса шифрования нажмите "Создать". Пароль можно менять в любой момент по желанию.

Напомним, ранее популярный мессенджер Telegram выпустил большое обновление.  

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