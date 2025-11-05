Почта
WhatsApp запустила официальное приложение для Apple Watch: что умеет

Скачать его уже можно в App Store.
 |  Автор: Соколенко Виктория
WhatsApp запустила официальное приложение для Apple Watch: что умеет
Иллюстративное изображение / whatsapp

Команда разработчиков WhatsApp представила полноценное приложение мессенджера для Apple Watch. Интерфейс новинки оптимизирован под визуальные особенности Liquid Glass, представленные в watchOS 26.

Теперь пользователи смогут не только читать входящие сообщения, но и отправлять текстовые и голосовые, отвечать реакциями и выполнять другие действия — все это прямо с экрана часов, без необходимости постоянно пользоваться iPhone, отмечается в официальном объявлении.

Для установки требуется watchOS не ниже версии 10. Кроме того, приложение функционирует только при сопряжении с iPhone, на котором установлен WhatsApp.

Напомним, ранее мы писали о том, как понять, что ваш Telegram уже взломан, а вы этого не заметили. 

