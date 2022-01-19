Илон Маск: Населения Земли может не хватить для покорения Марса

Генеральный директор Tesla Илон Маск, который также является основателем аэрокосмической компании SpaceX, часто говорил о своей мечте построить города на Марсе.

| Автор: Максим Григорьев

Генеральный директор SpaceX Илон Маск назвал демографические прогнозы ООН полной чушью, а также добавил, что если на Земле недостаточно людей, "то их точно не хватит и для Марса".

Читайте также: Илон Маск пообещал выпустить робота Tesla к концу 2022 года

В 2019 году Организация Объединенных Наций заявила, что ожидается, что население мира увеличится на 2 миллиарда человек в следующие 30 лет.

В докладе World Population Prospects 2019 сделан вывод о том, что население мира может достичь своего пика примерно в конце текущего века и составить почти 11 миллиардов человек.

Организация Объединенных Наций добавила, что, хотя население мира продолжает расти, темпы роста в разных регионах разные.

"Новые демографические прогнозы показывают, что девять стран будут составлять более половины прогнозируемого роста мирового населения в период до 2050 года: Индия, Нигерия, Пакистан, Демократическая Республика Конго, Эфиопия, Объединенная Республика Танзания, Индонезия, Египет и Соединенные Штаты Америки (в порядке убывания ожидаемого увеличения)", — говорится в сообщении ООН.

UN projections are utter nonsense. Just multiply last year’s births by life expectancy. Given downward trend in birth rate, that is best case unless reversed. — Elon Musk (@elonmusk) January 18, 2022

"Прогнозы ООН - полная ерунда. Просто умножьте прошлогоднюю рождаемость на продолжительность жизни. Если на Земле мало людей, то и на Марсе людей точно не будет". Илон Маск

Читайте также: Мехазилла: Илон Маск показал башню для ловли ракет

Цитируя также уровень рождаемости в Японии, он сказал: "В прошлом году в Японии было около 800 тысяч рождений, а ожидаемая продолжительность жизни составляет 85 лет (впечатляюще много!), что означает, что будущее население составит всего 68 миллионов, что почти вдвое меньше нынешнего населения в 126 миллионов".

Комментарии технологического миллиардера прозвучали на фоне сообщений о растущем числе людей во всем мире, которые решают не заводить детей из-за таких опасений, как изменение климата, неравенство и другие финансовые проблемы.

Между тем, согласно данным, опубликованным в прошлом месяце в декабре, прирост населения Соединенных Штатов упал до самого низкого уровня с момента основания страны в течение первого года пандемии, поскольку коронавирус сократил иммиграцию, задержал беременность и убил сотни тысяч жителей США.

Напомним, ранее сообщалось, что Илон Маск стал человеком года по версии Time.