Илон Маск: Населения Земли может не хватить для покорения Марса

Генеральный директор SpaceX Илон Маск назвал демографические прогнозы ООН полной чушью, а также добавил, что если на Земле недостаточно людей, "то их точно не хватит и для Марса".

В 2019 году Организация Объединенных Наций заявила, что ожидается, что население мира увеличится на 2 миллиарда человек в следующие 30 лет.

В докладе World Population Prospects 2019 сделан вывод о том, что население мира может достичь своего пика примерно в конце текущего века и составить почти 11 миллиардов человек.

Организация Объединенных Наций добавила, что, хотя население мира продолжает расти, темпы роста в разных регионах разные.

"Новые демографические прогнозы показывают, что девять стран будут составлять более половины прогнозируемого роста мирового населения в период до 2050 года: Индия, Нигерия, Пакистан, Демократическая Республика Конго, Эфиопия, Объединенная Республика Танзания, Индонезия, Египет и Соединенные Штаты Америки (в порядке убывания ожидаемого увеличения)", — говорится в сообщении ООН.

UN projections are utter nonsense. Just multiply last year’s births by life expectancy. Given downward trend in birth rate, that is best case unless reversed.