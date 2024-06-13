Магнитные бури, прогноз на 13, 14, 15 июня: что нас ждет в эти 3 дня

Шкала К-индекса идет от 2 до 9.

| Автор: Соколенко Виктория

Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США дал свежий прогноз на ближайшие дни по ситуации с магнитными бурями. Ничего не меняется в силе их измерения. Это К-индекс.

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3 дня, с 13 по 15 июня солнечной активности присвоили К-индекс 2. Это зеленый уровень. То есть, каких-либо значительных катаклизмов не предвидится.

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