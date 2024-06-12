Приложение "Воздушная тревога" будет оказывать психологическую помощь

Методы психологической самопомощи разработаны в рамках Всеукраинской программы ментального здоровья "Ты как?", инициированной первой леди Украины Еленой Зеленской.

| Автор: Соколенко Виктория

Ajax Systems сообщилао добавлении в приложение "Воздушная тревога" специального набора упражнений и рекомендаций, предназначенных для смягчения эмоционального напряжения в период тревог, чрезвычайных ситуаций и стресса.

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Когда приложение оповещает об отмене воздушной тревоги, помимо push-уведомления будет поступать вопрос "Как вы себя чувствуете?". Нажав на него, откроется раздел "Аптечка для психологической поддержки" с советами для взрослых, детей и ветеранов. Здесь будут представлены упражнения, рекомендации, игры и контакты квалифицированных специалистов.

Если обновления еще не доступны, рекомендуется самостоятельно обновить приложение или выполнить его переустановку. Затем перейдите в раздел "Полезное", расположенный в нижней части экрана, выберите интересующую вас тему и нажмите "Подробнее", чтобы получить дополнительную информацию.

Кроме советов по укреплению психического здоровья, в разделе "Полезное" добавлена ссылка на игровой симулятор LifesaverSIM, который поможет вам овладеть навыками первой медицинской помощи и тактической медицины.

Напомним, ранее мы писали о том, почему у нас бывает ком в горле.

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