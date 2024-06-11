Почему у нас бывает ком в горле - ответ ЛОРа

Дискомфорт может исчезнуть, но самолечения стоит избежать.

| Автор: Соколенко Виктория

Ощущение комка в горле возникает, когда кажется, что застрял какой-то предмет после глотания. На самом деле это иллюзия, потому что ничего там нет, но ощущение настолько реальное, что может быть неприятным.

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Чувство может быть вызвано как острыми, так и хроническими воспалительными процессами в области гортаноглотки. Необходимо обратиться к врачу без отлагательства, особенно если все сопровождается такими симптомами, как общее недомогание, боль, хриплость голоса или повышенная температура. Ощущение комка в горле может быть вызвано психогенными причинами, такими как неврозы, депрессия и тревожные расстройства. Кроме того, увеличение щитовидной железы, что характерно для заболеваний таких как диффузный токсический зоб, узловой зоб или тиреоидит, тоже в списке. Правильная диагностика – УЗИ щитовидки и консультация с эндокринологом.

Комок может быть повлечен гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью или ларингофарингеальным рефлюксом, который часто протекает бессимптомно. Также это состояние может быть вызвано опухолями в горле или травмами шейного отдела позвоночника. Поэтому важно проконсультироваться с онкологом, травматологом или вертебрологом.

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