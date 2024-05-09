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Е-рецепт на "Доступные лекарства": правда ли, что пациент должен ходить в аптеку лично

Если нет необходимого торгового наименования, то сделайте заказ и заберите через несколько дней. Или обратитесь в другое место.
 |  Автор: Соколенко Виктория
Е-рецепт на "Доступные лекарства": правда ли, что пациент должен ходить в аптеку лично
Иллюстративное изображение / Getty Images

Национальная служба здравоохранения Украины развеяла миф о предполагаемой обязательности личного присутствия пациента в аптеке для получения лекарств или медицинских изделий по электронному рецепту в рамках программы реимбурсации. При необходимости он или она может получить необходимое через близких, достаточно лишь сообщить им номер рецепта.

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В аптеке необходимо сообщить фармацевту 16-значный номер рецепта и выбрать нужные лекарства из предложенных. Поэтому важно предупредить тех, кто будет их получать, какие именно, в каком количестве и от какого производителя необходимо приобрести.

Напомним, ранее мы писали о том, сколько действует электронный рецепт на лекарства. 

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