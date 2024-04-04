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Магнитные бури, прогноз на 4, 5 и 6 апреля: два дня будут жесткими
Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США дал прогноз по магнитным бурям на 4, 5 и 6 апреля. Явление классифицируется по силе. Ее измеряют К-индексом от 2 до 9.
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4 и 5 апреля К-индекс бурь составит 5. Это красный уровень. А значит, люди могут ощутить влияние на свое самочувствие. 6 апреля магнитная буря должна опуститься до К-индекса 3. Тут речь о зеленом уровне и минимальном геомагнитном волнении.
Напомним, ранее мы давали все опасные даты апреля и советы о том, как уберечься.
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