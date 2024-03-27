Из-за бедности ускоряется старение мозга

Богатство можно считать, своего рода, буфером против ухудшения когнитивных функций.

| Автор: Соколенко Виктория

Хоть, в целом, уровень белого вещества в мозге снижается с возрастом, жизнь в бедности может ускорить процесс. Такой вывод содержится в исследовании JNeurosci.

Читайте также: Прожил 100 дней под водой: мужчина заявил, что помолодел и стал ниже

После учета факторов пола, возраста, некоторых ключевых вопросов со здоровьем, выяснилось, что жители бедных домохозяйств имели больше признаков старения белого вещества в мозге. У них были меньшие баллы в когнитивном тесте.

"Это исследование направлено на то, чтобы дать представление о путях, связывающих социально-экономические воздействия — доход семьи, профессиональное положение и социально-экономические траектории на протяжении жизни — с микроструктурой мозга и когнитивными способностями в среднем и позднем взрослом возрасте",- говорится в публикации.

Белое вещество важно для перемещения сообщений и сигналов. Количество оказывает влияние на когнитивные способности. Жизнь в бедности связана с плохим здоровьем. У людей с высокими доходами маркеры старости белого вещества не оказывали негативное влияние на когнитивные функции.

Напомним, ранее мы писали о том, что раскрыт парадокс беременности женщин.

Читайте также: Жизнь до 100 лет: какое упражнение стоит делать

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.