Магнитные бури, прогноз на 7, 8 и 9 марта: два дня будет сильно штормить

В ближайшее время нас ждут скачки солнечной активности.

| Автор: Соколенко Виктория

Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США представил новый прогноз по магнитным бурям на ближайшие 3 дня. Их классификация прежняя – К-индекс от 2 до 9.

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Сегодня, 7 марта, солнечная активность имеет К-индекс 3. Это зеленый уровень. 8 марта будет все не так гладко. Ведь магнитной буре присвоили К-индекс 4. Желтый уровень, сильное явление. 9 марта буря дорастет до красного уровня с К-индексом 5.

Напомним, ранее мы давали полный календарь магнитных бурь на март с полезными советами для здоровья.

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