В мире появились таблетки от обморожения

У компонента есть побочка. Самые распространенные – боль в голове, ускоренное биение сердца, тошнота, рвота, головокружение, гипертония.

| Автор: Соколенко Виктория

В США одобрили инъекционный препарат Aurlumyn, который поможет в лечении тяжелых обморожений среди взрослых. С его помощью можно снизить риск ампутации конечностей, сообщает FDA.

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Активное вещество компонента – илопрост. Это сосудорасширяющее средство, которое пресекает сворачивание крови. Его эффективность доказана при исследовании между 1996 – 2008 годами. При опытах первой группе давали медикамент внутривенно в течение 6 часов 8 дней подряд. Второй давали другой компонент, не одобренный для лечения, вместе с илопростом. Третья группа была без илопроста.

На 7 день результаты показали, что ни одному из пациентов, которые получали только илопрост, не нужна ампутация конечностей. Во второй группе показатель был в 19%. В 3 – 60%. Наличие патологий костей была гораздо меньше в обоих группах, которым давали илопрост.

Напомним, ранее мы писали о том, что из-за нечистого воздуха может настать опасная болезнь кожи.

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