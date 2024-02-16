Впервые в мире: ребенка вылечили от смертельного рака мозга

Результаты способны стать огромным прорывом в лечении рака. Но это будет небыстрым процессом.

| Автор: Соколенко Виктория

Специалистам впервые в истории удалось вылечить от агрессивной и смертельной формы детской онкологии мальчика-подростка. Лукас родом из Бельгии. В 6-летнем возрасте его родные узнали ужасающую новость – диагноз внутренняя глиома моста. Это жесткий вариант рака, у которого один из самых худших показателей выживаемости, сообщает ladbible.com.

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Ребенок прошел клинические испытания химиотерапевтического препарата Эверолимус. Лукас превзошел все шансы. После серии МРТ врачи наблюдали, как опухоль полностью исчезла. Предполагается, что у мальчика сыграли роль биологические особенности его образования. Клетки были более чувствительными к препарату.

Сейчас ученые изучают генетические аномалии опухолей ряда пациентов для создания органоидов в лаборатории. Эксперты надеются, что им получится воссоздать генетические отличия Лукаса чтобы увидеть, можно ли уничтожить опухоли так же, как это сделал он.

Напомним, ранее мы писали о том, что в мире ожидают всплеск рака до 77%.

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