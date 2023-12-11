В Украине стало больше инфекций, стойких к антибиотикам

Это явление называется резистентностью.

| Автор: Соколенко Виктория

Наша система здравоохранения столкнулась с тревожным ростом инфекций, которые стойкие к антимикробным препаратам. Об этом передает Голос Америки.

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Как говорится в материале, который ссылается на доклад международных и украинских экспертов, во всем мире стойкость бактерий к противомикробным лекарствам вызывает больше смертей чем ВИЧ или же малярия. Такая ситуация признана одной из угроз общественному здоровью.

Издание также ссылается на другой отчет CDC. В нем указывается, что на одного раненного бойца в Украине пришлось 6 видов устойчивых к лекарствам бактерий. Его лечили сначала в Днепре, затем в Киеве. По итогу – он проходит диагностику в США.

Для справки, устойчивость к противомикробным препаратам стала причиной более миллиона смертей в мире в 2019 году.

Напомним, ранее мы писали о том, что такое инсулинорезистентность.

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