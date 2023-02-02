Исследователи рассказали, с какими болезнями связаны группы крови

Группа крови каждого человека основана на специфических антигенах.

| Автор: Соколенко Виктория

Многие люди задумываются о группе крови только когда нужно провести переливание. Но на самом деле она может рассказать очень много. Например, к каким болезням склонен человек. Об этом сообщает ТСН.

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Сотрудники из университета Тафтса после масштабных опросов населения заявили, что некоторые группы крови связаны с большими рисками инсульта, сердечных проблем и онкологией. Также о связи свидетельствуют множественные исследования.

Группы A(II), B(III) и AB(IV) подвержены риску сердечного приступа из-за ишемической болезни сердца. Также есть вероятность нарушения свертывания крови.

Люди, у которых A(II), чаще страдают от инсульта до 60 лет.

Также A(II) может нести риск заболевания некоторыми видами рака желудка. Обладатели второй группы крови могут сталкиваться с язвой желудка, воспалением.

A(II), B(III) и AB(IV) несут риски заболевания раком поджелудочной железы, раком шейки матки, колоректальным раком, раком молочной железы и раком легких.

Люди с группой крови О (I) немного меньше рискуют умереть от коронавируса.

Если специалисты после дополнительных исследований поймут связь рисков разных болезней и групп крови, то это поможет изменить диагностику и лечение.

Напомним, ранее мы писали о том, что отсутствие интереса к сексу может указывать на ранюю смерть

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