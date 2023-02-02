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Исследователи рассказали, с какими болезнями связаны группы крови

Группа крови каждого человека основана на специфических антигенах.
 |  Автор: Соколенко Виктория
Исследователи рассказали, с какими болезнями связаны группы крови
Иллюстративное изображение / EPA/UPG

Многие люди задумываются о группе крови только когда нужно провести переливание. Но на самом деле она может рассказать очень много. Например, к каким болезням склонен человек. Об этом сообщает ТСН.

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Сотрудники из университета Тафтса после масштабных опросов населения заявили, что некоторые группы крови связаны с большими рисками инсульта, сердечных проблем и онкологией. Также о связи свидетельствуют множественные исследования.

  • Группы A(II), B(III) и AB(IV) подвержены риску сердечного приступа из-за ишемической болезни сердца. Также есть вероятность нарушения свертывания крови.
  • Люди, у которых A(II), чаще страдают от инсульта до 60 лет.
  • Также A(II) может нести риск заболевания некоторыми видами рака желудка. Обладатели второй группы крови могут сталкиваться с язвой желудка, воспалением.
  • A(II), B(III) и AB(IV) несут риски заболевания раком поджелудочной железы, раком шейки матки, колоректальным раком, раком молочной железы и раком легких.
  • Люди с группой крови О (I) немного меньше рискуют умереть от коронавируса.

Если специалисты после дополнительных исследований поймут связь рисков разных болезней и групп крови, то это поможет изменить диагностику и лечение.

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