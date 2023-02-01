Боли в голове: озвучиваем все, что вы могли не знать

Научитесь распознавать предупредительные знаки, которые нуждаются в скорой помощи. Не бойтесь врачей и не злоупотребляйте таблетками.

| Автор: Соколенко Виктория

Легкая головная боль может возникнуть у нас от удушья и напряжения. Следствие переутомления устраняется с помощью успокоительного средства, еды, кофе или небольшого отдыха. А вот если боль сильная, обезболивающие не помогают, то может идти речь о серьезной патологии. К счастью, последнее случается редко. Но вы должны знать, когда головная боль требует неотложной помощи, как контролировать большинство неприятных ощущений, которые не грозят здоровью. Bigmir.net расскажет все подробности.

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Что болит в голове

Боль может возникать в кровеносных сосудах в голове и шее, в тканях, которые окружают мозг. Также беспокойство способны вызывать некоторые основные нервы, выходящие из мозга.

Какие симптомы должны беспокоить

В список входят 13 пунктов:

Значительное изменение характера головной боли.

Головная боль, которая впервые появляется после 50 лет.

Чрезвычайно тяжелая боль.

Боль, которая усиливается или возникает при кашле или движении.

Головная боль, которая нарастает.

Изменения личности или умственной функции.

Головная боль, сопровождающаяся лихорадкой, кривошеей, спутанностью сознания, снижением внимания или памяти, неврологическими симптомами, такими как нарушение зрения, невнятная речь, слабость, онемение или судороги.

Головная боль, сопровождающаяся болью и чувствительностью возле висков.

Головная боль, что сопровождается покраснением глаз.

Головная боль, продолжающаяся после удара по голове или головой.

Головная боль, которая мешает повседневной деятельности.

Головная боль, которая появляется внезапно, особенно во время сна.

Головная боль у пациентов с раком или ослабленной иммунной системой.

Самая распространенная головная боль появляется от напряжения. Люди могут сталкиваться с ней 3-4 раза в неделю. Типично, при ней складывается ощущение, что голова в тисках. Боль затрагивает еще плечи и шея. Длительность минимальная от 20 мин до 2 часов.

Для спасения потребуются парацетамол, нестероидные противовоспалительные средства, антидепрессанты. Помогают еще теплый душ или грелка. Некоторым бывает достаточно короткого сна или перекуса. Самое простое в текущем случае – не переутомляться и не пропускать приемы пищи. Кстати, хороша в вопросе йога. Она позволяет расслаблять как мозг, так и тело.

Мигрень. Она намного сильнее и более чаще встречается у женщин, чем у мужчин. Ее триггеры:

Изменения погоды.

Усталость.

Эмоциональный стресс.

Недостаток сна или пересыпание.

Яркие или мерцающие огни, громкие звуки, сильные запахи.

Мигрень часто начинается вечером или во время сна. Если ее распознать на ранних стадиях, то можно контролировать с помощью безрецептурных обезболивающих. При обращении в больницу врач должен подобрать метод лечения персонально под пациента.

Кластерные головные боли встречаются чаще у мужчин. По интенсивности тоже ощущается сильно. В частности, в одной стороне головы. Глаз становится красным и водянистым. Веки падают, нос забит. Добавляется тревожность. Встречаются тошнота и чувствительность. По информации из открытых источников, помогают вдыхание чистого кислорода, триптаны, лидокаиновые носовые капли, инъекции.

Еще выделяют:

Боль от лекарств. Возникает в качестве побочного эффекта.

Синусовая головная боль. Возникает при синусите. Инфекция проходит – боль исчезает.

Головная боль после употребления холодного. Тут можно попробовать кушать медленнее и согревать холодную пищу в передней части рта перед проглатыванием.

Боль из-за высокого кровяного давления.

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