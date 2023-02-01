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Боли в голове: озвучиваем все, что вы могли не знать
Легкая головная боль может возникнуть у нас от удушья и напряжения. Следствие переутомления устраняется с помощью успокоительного средства, еды, кофе или небольшого отдыха. А вот если боль сильная, обезболивающие не помогают, то может идти речь о серьезной патологии. К счастью, последнее случается редко. Но вы должны знать, когда головная боль требует неотложной помощи, как контролировать большинство неприятных ощущений, которые не грозят здоровью. Bigmir.net расскажет все подробности.
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Что болит в голове
Боль может возникать в кровеносных сосудах в голове и шее, в тканях, которые окружают мозг. Также беспокойство способны вызывать некоторые основные нервы, выходящие из мозга.
Какие симптомы должны беспокоить
В список входят 13 пунктов:
- Значительное изменение характера головной боли.
- Головная боль, которая впервые появляется после 50 лет.
- Чрезвычайно тяжелая боль.
- Боль, которая усиливается или возникает при кашле или движении.
- Головная боль, которая нарастает.
- Изменения личности или умственной функции.
- Головная боль, сопровождающаяся лихорадкой, кривошеей, спутанностью сознания, снижением внимания или памяти, неврологическими симптомами, такими как нарушение зрения, невнятная речь, слабость, онемение или судороги.
- Головная боль, сопровождающаяся болью и чувствительностью возле висков.
- Головная боль, что сопровождается покраснением глаз.
- Головная боль, продолжающаяся после удара по голове или головой.
- Головная боль, которая мешает повседневной деятельности.
- Головная боль, которая появляется внезапно, особенно во время сна.
- Головная боль у пациентов с раком или ослабленной иммунной системой.
Самая распространенная головная боль появляется от напряжения. Люди могут сталкиваться с ней 3-4 раза в неделю. Типично, при ней складывается ощущение, что голова в тисках. Боль затрагивает еще плечи и шея. Длительность минимальная от 20 мин до 2 часов.
Для спасения потребуются парацетамол, нестероидные противовоспалительные средства, антидепрессанты. Помогают еще теплый душ или грелка. Некоторым бывает достаточно короткого сна или перекуса. Самое простое в текущем случае – не переутомляться и не пропускать приемы пищи. Кстати, хороша в вопросе йога. Она позволяет расслаблять как мозг, так и тело.
Мигрень. Она намного сильнее и более чаще встречается у женщин, чем у мужчин. Ее триггеры:
- Изменения погоды.
- Усталость.
- Эмоциональный стресс.
- Недостаток сна или пересыпание.
- Яркие или мерцающие огни, громкие звуки, сильные запахи.
Мигрень часто начинается вечером или во время сна. Если ее распознать на ранних стадиях, то можно контролировать с помощью безрецептурных обезболивающих. При обращении в больницу врач должен подобрать метод лечения персонально под пациента.
Кластерные головные боли встречаются чаще у мужчин. По интенсивности тоже ощущается сильно. В частности, в одной стороне головы. Глаз становится красным и водянистым. Веки падают, нос забит. Добавляется тревожность. Встречаются тошнота и чувствительность. По информации из открытых источников, помогают вдыхание чистого кислорода, триптаны, лидокаиновые носовые капли, инъекции.
Еще выделяют:
- Боль от лекарств. Возникает в качестве побочного эффекта.
- Синусовая головная боль. Возникает при синусите. Инфекция проходит – боль исчезает.
- Головная боль после употребления холодного. Тут можно попробовать кушать медленнее и согревать холодную пищу в передней части рта перед проглатыванием.
- Боль из-за высокого кровяного давления.
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