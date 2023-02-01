Почта
Язык сайта: Русский | Українська

Боли в голове: озвучиваем все, что вы могли не знать

Научитесь распознавать предупредительные знаки, которые нуждаются в скорой помощи. Не бойтесь врачей и не злоупотребляйте таблетками.
 |  Автор: Соколенко Виктория
Боли в голове: озвучиваем все, что вы могли не знать
Иллюстративное изображение / EPA/UPG

Легкая головная боль может возникнуть у нас от удушья и напряжения. Следствие переутомления устраняется с помощью успокоительного средства, еды, кофе или небольшого отдыха. А вот если боль сильная, обезболивающие не помогают, то может идти речь о серьезной патологии. К счастью, последнее случается редко. Но вы должны знать, когда головная боль требует неотложной помощи, как контролировать большинство неприятных ощущений, которые не грозят здоровью. Bigmir.net расскажет все подробности.

Читайте также: 150 лет назад температура человеческого тела была совсем другой

Что болит в голове

Боль может возникать в кровеносных сосудах в голове и шее, в тканях, которые окружают мозг. Также беспокойство способны вызывать некоторые основные нервы, выходящие из мозга.

Какие симптомы должны беспокоить

В список входят 13 пунктов: 

  • Значительное изменение характера головной боли.
  • Головная боль, которая впервые появляется после 50 лет.
  • Чрезвычайно тяжелая боль.
  • Боль, которая усиливается или возникает при кашле или движении.
  • Головная боль, которая нарастает.
  • Изменения личности или умственной функции.
  • Головная боль, сопровождающаяся лихорадкой, кривошеей, спутанностью сознания, снижением внимания или памяти, неврологическими симптомами, такими как нарушение зрения, невнятная речь, слабость, онемение или судороги.
  • Головная боль, сопровождающаяся болью и чувствительностью возле висков.
  • Головная боль, что сопровождается покраснением глаз.
  • Головная боль, продолжающаяся после удара по голове или головой.
  • Головная боль, которая мешает повседневной деятельности.
  • Головная боль, которая появляется внезапно, особенно во время сна.
  • Головная боль у пациентов с раком или ослабленной иммунной системой.

Самая распространенная головная боль появляется от напряжения. Люди могут сталкиваться с ней 3-4 раза в неделю. Типично, при ней складывается ощущение, что голова в тисках. Боль затрагивает еще плечи и шея. Длительность минимальная от 20 мин до 2 часов.

Для спасения потребуются парацетамол, нестероидные противовоспалительные средства, антидепрессанты. Помогают еще теплый душ или грелка. Некоторым бывает достаточно короткого сна или перекуса. Самое простое в текущем случае – не переутомляться и не пропускать приемы пищи. Кстати, хороша в вопросе йога. Она позволяет расслаблять как мозг, так и тело.

Мигрень. Она намного сильнее и более чаще встречается у женщин, чем у мужчин. Ее триггеры:

  • Изменения погоды.
  • Усталость.
  • Эмоциональный стресс.
  • Недостаток сна или пересыпание.
  • Яркие или мерцающие огни, громкие звуки, сильные запахи.

Мигрень часто начинается вечером или во время сна. Если ее распознать на ранних стадиях, то можно контролировать с помощью безрецептурных обезболивающих. При обращении в больницу врач должен подобрать метод лечения персонально под пациента.

Кластерные головные боли встречаются чаще у мужчин. По интенсивности тоже ощущается сильно. В частности, в одной стороне головы. Глаз становится красным и водянистым. Веки падают, нос забит. Добавляется тревожность. Встречаются тошнота и чувствительность. По информации из открытых источников, помогают вдыхание чистого кислорода, триптаны, лидокаиновые носовые капли, инъекции.

Еще выделяют:

  • Боль от лекарств. Возникает в качестве побочного эффекта.
  • Синусовая головная боль. Возникает при синусите. Инфекция проходит – боль исчезает.
  • Головная боль после употребления холодного. Тут можно попробовать кушать медленнее и согревать холодную пищу в передней части рта перед проглатыванием.
  • Боль из-за высокого кровяного давления.

Напомним, ранее мы писали о том, что Украина в феврале столкнется с сильными магнитными бурями. 

Читайте также: В перечень "Доступных лекарств" попали новые препараты

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.

Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри techno.bigmir.net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости