Украина в феврале столкнется с сильными магнитными бурями

Февраль начнется одновременно со вспышкой на Солнце, которая ударит по магнитному полю Земли.

| Автор: Соколенко Виктория

Февраль в Украине пройдет с затяжными и сильными магнитными бурями. Их календарь был составлен с помощью спутниковых систем NOAA, TESIS научных международных метеорологических лабораторий мира. Bigmir.net публикует подробности.

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Магнитные бури стоит ожидать в такие дни:

5 февраля - сильная магнитная буря.

7 февраля - средняя магнитная буря.

10 февраля - снова сильная магнитная буря.

15 февраля - слабая магнитная буря.

Для того, чтобы уменьшить влияние бурь на себя, не делайте много тяжелой работы, проводите больше времени на воздухе, отдыхайте, избегайте стрессов, подкорректируйте питание (исключаем соленое, жирное, кофе, алкоголь).

К-индекс грядущих магнитных бурь – 4. Данный показатель описывает отклонение магнитного поля Земли от нормы в течение трех часов. Его минимальное значение – 0. Максимальное – 9.

Напомним, ранее мы писали когда в 2023 году будут солнечные затмения.

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