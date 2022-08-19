Болеет ли кто-то в Украине оспой обезьян - ответ МОЗ

В 92 странах мира зафиксировали уже более 35 тысяч случаев этой болезни.12 человек скончались.

| Автор: Соколенко Виктория

В Украине не зарегистрированы случаев заболевания на оспу обезьян. В Минздраве сделали шаг на опережение и подготовили систему выявления. Об этом рассказал глава ведомства Виктор Ляшко в интервью РБК Украина.

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"Пока нет случаев. Но система диагностики есть, обеспечена. Мы установили во всех наших центрах контроля и профилактики болезней тест-системы для выявления, в том числе, обезьяньей оспы. Плюс, мы сделали определенную модернизацию тест-систем на исследования по методу полимеразной цепной реакции примерно 20 нозологий", - прокомментировал Ляшко.

Напомним, ранее bigmir.net писал о том, что у мужчины, который оказался заражен оспой обезьян, начал гнить нос.

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