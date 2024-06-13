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Оспа обезьян забрала жизнь человека
Впервые в Южно-Африканской Республике был зафиксирован случай смерти от оспы обезьян. По информации министра здравоохранения страны Джо Пхаала, в больнице скончался мужчина в 37 лет.
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Все случаи заражения оспой в ЮАР зарегистрированы у мужчин в возрасте от 30 до 39 лет. Интересно то, что они не посещали страны, где отмечается распространение этого заболевания, что свидетельствует о его местной передаче.
В ЮАР пока отсутствует вакцина или другие методы лечения оспы обезьян. Департамент здравоохранения только получил разрешение на использование противовирусного препарата "Тековиримат" для четырех заболевших. Министр призвал граждан страны обращаться к врачам, если они обнаружат у себя симптомы.
Напомним, ранее мы подробно рассказывали об оспе обезьян в этом материале.
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