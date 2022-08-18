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Как продлить гемодиализ, если вы уехали в другую область

Гемодиализ — метод внепочечного очищения крови.
 |  Автор: Соколенко Виктория
Как продлить гемодиализ, если вы уехали в другую область
Иллюстративное изображение / EPA/UPG

Гемодиализ – это жизненно важная процедура для людей с нарушением функций почек. В НСЗУ рассказали, как не потерять доступ к лечению, если вы переехали в другой регион из-за войны.

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Найдите ближайшую больницу, у которой есть договор с НСЗУ на проведение гемодиализа. Ее подскажут по номеру 16-77. Запишитесь на прием и придите в назначенное время.

Вам не нужно направление на такую ​​процедуру. Врач-нефролог создаст такое направление прямо во время приема и процедуру проведут безвозмездно.

Что получает пациент:

  • процедуру гемодиализа;
  • необходимые лабораторные исследования для оценки состояния;
  • установление сосудистого доступа при необходимости;
  • лекарства и медицинские изделия из Нацперечня, необходимые для проведения гемодиализа.

Напомним, ранее bigmir.net писал об операциях в стационаре одного дня. 

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