Как продлить гемодиализ, если вы уехали в другую область
Гемодиализ – это жизненно важная процедура для людей с нарушением функций почек. В НСЗУ рассказали, как не потерять доступ к лечению, если вы переехали в другой регион из-за войны.
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Найдите ближайшую больницу, у которой есть договор с НСЗУ на проведение гемодиализа. Ее подскажут по номеру 16-77. Запишитесь на прием и придите в назначенное время.
Вам не нужно направление на такую процедуру. Врач-нефролог создаст такое направление прямо во время приема и процедуру проведут безвозмездно.
Что получает пациент:
- процедуру гемодиализа;
- необходимые лабораторные исследования для оценки состояния;
- установление сосудистого доступа при необходимости;
- лекарства и медицинские изделия из Нацперечня, необходимые для проведения гемодиализа.
Напомним, ранее bigmir.net писал об операциях в стационаре одного дня.
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