Как продлить гемодиализ, если вы уехали в другую область

Гемодиализ — метод внепочечного очищения крови.

| Автор: Соколенко Виктория

Гемодиализ – это жизненно важная процедура для людей с нарушением функций почек. В НСЗУ рассказали, как не потерять доступ к лечению, если вы переехали в другой регион из-за войны.

Читайте также: В некоторых случаях может дойти до смерти: что такое дифтерия и чем она опасна

Найдите ближайшую больницу, у которой есть договор с НСЗУ на проведение гемодиализа. Ее подскажут по номеру 16-77. Запишитесь на прием и придите в назначенное время.

Вам не нужно направление на такую ​​процедуру. Врач-нефролог создаст такое направление прямо во время приема и процедуру проведут безвозмездно.

Что получает пациент:

процедуру гемодиализа;

необходимые лабораторные исследования для оценки состояния;

установление сосудистого доступа при необходимости;

лекарства и медицинские изделия из Нацперечня, необходимые для проведения гемодиализа.

Напомним, ранее bigmir.net писал об операциях в стационаре одного дня.

Читайте также: Как избежать смерти при желании отведать домашние заготовки

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.