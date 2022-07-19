Украинцы могут бесплатно пройти бронхоскопию – что для этого нужно

Бронхоскопия – это исследование трахеи и бронхов с помощью эндоскопа.

| Автор: Соколенко Виктория

Благодаря бронхоскопии можно обнаружить онкозаболевания органов дыхания на ранних стадиях. Об этом сообщает Национальная служба здоровья Украины.

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Если пациенту есть 50 лет, он может обратиться к своему семейному или лечащему врачу по направлению. Далее – в медучреждение, которое предоставляет услуги по одноименному пакету. Если 50 лет нет, но есть показания для исследования, врач выпишет направление.

Бронхоскопия при стационарном лечении бесплатная. Также на такой основе ее проводят при диагностике и лечении туберкулеза. Человек может получить:

Консультацию врача.

Анастезию

Само исследование.

Ближайшие больницы для проведения бронхоскопии можно узнать по номеру контакт-центра НСЗУ – 1677.

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Напомним, ранее bigmir.net писал о том, что такое чек-ап организма.

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