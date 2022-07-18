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Продажа антибиотиков по электронным рецептам - в МОЗ назвали главные мифы

В МОЗ назвали 5 главных заблуждений.
 |  Автор: Соколенко Виктория
Продажа антибиотиков по электронным рецептам - в МОЗ назвали главные мифы
Иллюстративное изображение / EPA/UPG

С августа 2022 года украинцы получат электронный рецепт для приобретения антибиотиков за собственные средства. Исключение составляют оккупированные территории и районы проведения боевых действий. Тема уже успела обрасти мифами, поэтому Минздрав поспешил их развенчать.

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Что нужно знать

  • Рецепт на антибиотики – не нововведение. То, что произойдет – более удобный способ реализации препаратов.
  • Для получения электронного рецепта не нужен смартфон. Врач даст распечатанную информационную справку, в которой есть вся необходимая для фармацевта информация.
  •  Для получения электронного рецепта на антибиотики не нужна декларация с семейным врачом.
  • Если пациент из-за войны уехал в другой регион или семейный врач сменил свое место проживания – можно обратиться к любому врачу по месту пребывания.
  • Аптеки в районах боевых действий или в оккупации на время действия военного положения могут и дальше отпускать лекарства без рецепта врача.

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Напомним, ранее bigmir.net писал о том, кому из украинцев придется обязательно сдавать ДНК.

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