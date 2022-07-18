Продажа антибиотиков по электронным рецептам - в МОЗ назвали главные мифы
В МОЗ назвали 5 главных заблуждений.
С августа 2022 года украинцы получат электронный рецепт для приобретения антибиотиков за собственные средства. Исключение составляют оккупированные территории и районы проведения боевых действий. Тема уже успела обрасти мифами, поэтому Минздрав поспешил их развенчать.
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Что нужно знать
- Рецепт на антибиотики – не нововведение. То, что произойдет – более удобный способ реализации препаратов.
- Для получения электронного рецепта не нужен смартфон. Врач даст распечатанную информационную справку, в которой есть вся необходимая для фармацевта информация.
- Для получения электронного рецепта на антибиотики не нужна декларация с семейным врачом.
- Если пациент из-за войны уехал в другой регион или семейный врач сменил свое место проживания – можно обратиться к любому врачу по месту пребывания.
- Аптеки в районах боевых действий или в оккупации на время действия военного положения могут и дальше отпускать лекарства без рецепта врача.
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Напомним, ранее bigmir.net писал о том, кому из украинцев придется обязательно сдавать ДНК.
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