Можно ли вызывать скорую в комендантский час – ответ МОЗ

В Минздраве рассказали о нюансах вызова скорой во время запрета на нахождение на улице.

Министерство здравоохранения Украины опубликовало ответ на популярный ныне вопрос – выезжает ли скорая помощь во время комендантского часа. Сообщается, что бригады продолжают работать в круглосуточном режиме.

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Однако, пациентам стоит учитывать нюансы военного времени. Например, что бои вносят свои сложности для передвижения врачей. Кроме того, во время воздушной тревоги возможна задержка приезда.

Активные боестолкновения накладывают так называемые табу на вызовы. Поскольку интенсивные обстрелы в красных зонах лишают людей получения помощи.

"Поэтому гражданам следует быть внимательными и не пренебрегать сигналами воздушной тревоги, а по возможности эвакуироваться из зон, где продолжаются интенсивные обстрелы", - говорят в МОЗ.

Обратите внимание

Звонить на 103 нужно во время неотложных состояний. Это ситуации, когда есть угроза жизни и здоровью. А отсутствие вмешательства медиков может привести к рискам.

Диспетчер скорой при общении с абонентом руководствуется двумя пунктами: если есть основания – бригаду отправляют, если таковых нет – может предоставить консультацию по телефону.

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Врач скорой принимает решение о госпитализации на основе симптомокомплекса конкретного пациента.

Напомним, ранее bigmir.net рассказывал о том, что такое зарин и почему он может убить за считанные минуты.

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