Интересный факт дня: Ваши глаза могут предсказать смерть

Быстрое и безболезненное сканирование человеческого глазного яблока может однажды помочь врачам идентифицировать людей с риском ранней смертности.

| Автор: Максим Григорьев

Очевидно, что старение влияет на тело каждого, но только потому, что два человека имеют одинаковое количество лет за плечами, не означает, что они физически стареют с одинаковой скоростью.

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Заглянуть человеку в глаза может быть гораздо лучшим способом измерить его истинный биологический возраст, и это может дать представление о будущем здоровье пациентов.

Теперь модель машинного обучения научили предсказывать годы жизни человека, просто взглянув на его сетчатку, которая представляет собой ткань в задней части глаза.

Алгоритм настолько точен, что может предсказать возраст почти 47 000 людей среднего и пожилого возраста в Соединенном Королевстве с точностью до 3,5 лет.

Спустя чуть более десяти лет после того, как эти сетчатки были отсканированы, 1871 человек умер, и те, у кого сетчатка выглядела старше, с большей вероятностью попадали в эту группу.

Например, если алгоритм предсказывал, что сетчатка человека на год старше его фактического возраста, риск смерти по любой причине в следующие 11 лет возрастал на 2 процента. В то же время их риск смерти от других причин, кроме сердечно-сосудистых заболеваний или рака , увеличился на 3 процента.

Выводы являются чисто наблюдательными, что означает, что мы до сих пор не знаем, что движет этими отношениями на биологическом уровне.

Тем не менее, результаты подтверждают растущее количество доказательств того, что сетчатка очень чувствительна к возрастным повреждениям. Поскольку эта видимая ткань содержит как кровеносные сосуды, так и нервы, она может дать нам важную информацию о здоровье сосудов и мозга человека.

Предыдущие исследования показали, что клетки в задней части человеческого глаза могут помочь нам предсказать возникновение сердечно-сосудистых заболеваний, заболеваний почек и других признаков старения. Но это первое исследование, которое представляет «возрастной разрыв сетчатки» как сильный предиктор смертности в целом.

"Значительная связь между возрастным разрывом сетчатки и несердечно-сосудистой/нераковой смертностью вместе с растущими доказательствами связи между глазом и мозгом могут подтверждать представление о том, что сетчатка является "окном" неврологических заболеваний", — отмечают авторы.

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Поскольку только 20 человек в исследовании умерли от слабоумия, авторы не смогли связать это конкретное заболевание головного мозга со здоровьем сетчатки.

Они также отмечают, что в последние годы смертность от сердечно-сосудистых заболеваний снизилась, поскольку медицина продолжает предотвращать то, что когда-то было смертельным исходом.

Это означает, что здоровье сетчатки по-прежнему может быть важной линзой для здоровья сердечно-сосудистой системы, несмотря на то, что оно не связано со смертностью от сердечно-сосудистых заболеваний.

Предыдущие исследования, например, показали, что фотографии сетчатки могут помочь предсказать факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний.

"Эта работа подтверждает гипотезу о том, что сетчатка играет важную роль в процессе старения и чувствительна к кумулятивным повреждениям старения, которые увеличивают риск смертности", — заключают авторы.

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Другие существующие предикторы биологического возраста, такие как нейровизуализация, часы метилирования ДНК и часы старения транскриптома, не так точны, как кажется возрастной разрыв сетчатки. Эти методы также могут быть дорогостоящими, трудоемкими и инвазивными.

Между тем сетчатку можно легко сканировать менее чем за 5 минут. Если мы сможем узнать больше о том, как этот слой ткани связан с остальной частью тела, клиницисты получат в свои руки отличный новый инструмент.

Напомним, ранее мы узнали, что происходит, когда вы трете глаза.