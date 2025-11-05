Сканирование глаз поможет оценить риск инсульта и скорость старения организма

Сосуды сетчатки способны раскрыть не только вероятность сердечных болезней, но и темп старения организма.

| Автор: Соколенко Виктория

Сосуды в сетчатке глаза могут служить новым биомаркером состояния сердца и скорости старения организма.

Исследователи установили, что изменения в строении глазных сосудов связаны с активностью генов, влияющих на развитие сердечно-сосудистых патологий.

Для анализа были использованы данные примерно 75 тысяч жителей Канады, прошедших обследование сетчатки, анализ крови и медицинское анкетирование. Результаты показали: чем более разветвленная сосудистая сеть наблюдается в сетчатке, тем ниже вероятность инсульта, слабее воспалительные процессы и выше ожидаемая продолжительность жизни.

В ходе биохимического анализа специалисты выявили восемь белков, опосредованно участвующих в этой взаимосвязи. Два из них оказались напрямую связаны с хроническим воспалением — основным механизмом старения сосудов и образования атеросклеротических бляшек. По мнению ученых, в дальнейшем эти белки могут стать основой для разработки новых лекарств, способных предотвращать болезни сердца, особенно в пожилом возрасте.

