Группа крови и характер человека: Что важно знать

Можно ли определить характер по группе крови и почему именно в Японии важна группа крови

| Автор: Максим Григорьев

По группе крови можно многое узнать, но точно не характер / depositphotos.com

У каждого своя группа крови. Вы принадлежите к одной из четырех: O, A, B и AB. Дополнительный фактор - "резус-фактор" - определяет, какой у вас тип: положительный или отрицательный. Знать свою группу крови важно не только потому, что она определяет, кому вы можете сдавать кровь, но также и от того, от кого вы можете получить кровь.

Что такое "группа крови" и "резус-фактор"

С точки зрения науки о здоровье, четыре основные группы крови отличаются друг от друга на основе их антигенов. Антигены находятся на поверхности красных кровяных телец и помогают определять, насколько эффективно работает наша иммунная система.

По системе ABO определены четыре основные группы крови:

группа крови O (I) - не имеет антигенов, но в плазме есть как анти-A, так и анти-B антитела

группа крови A (II) - имеет антигены A на эритроцитах с антителами против B в плазме

группа крови B (III) - имеет антигены B с антителами против A в плазме

группа крови AB (IV) - имеет антигены как A, так и B, но нет антител.

Международная классификация групп крови / pixabay.com

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Группа крови O (I) - наиболее распространенная группа крови.

Почему так важны группы? Получение крови из неправильной группы крови может быть опасно для жизни. Например, если кому-то с кровью третьей группы дать кровь второй группы, его антитела будут атаковать клетки группы A. Вот почему кровь второй группы никогда нельзя переливать лицам, имеющим кровь третьей группы, и наоборот.

А, поскольку эритроциты первой группы не имеют антигенов A или B, их можно безопасно передать любой другой группе. И только четвертая группа крови не подходит никому, кроме четвертой.

Но стоит еще обращать внимание и на резус. В эритроцитах иногда есть другой антиген, белок, известный как антиген RhD. Если он присутствует, ваша группа крови RhD-положительная. Если он отсутствует, ваша группа крови RhD-отрицательная.

Это означает, что у вас может быть 1 из 8 групп крови:

O RhD положительный (O +) (первая положительная)

O RhD отрицательный (O-) (первая отрицательная)

A RhD положительный (A +) (вторая положительная)

A RhD отрицательный (A-) (вторая отрицательная)

B RhD положительный (B +) (третья положительная)

B RhD отрицательный (B-) (третья отрицательная )

AB RhD положительный (AB +) (четвертая положительная)

AB RhD отрицательный (AB-) (четвертая отрицательная).

В большинстве случаев кровь с отрицательным резусом O RhD (первая отрицательная) можно безопасно переливать кому угодно. Ее часто используют в экстренных случаях, когда группа крови не известна сразу.

Она безопасна для большинства реципиентов, поскольку не содержит антигенов A, B или RhD на поверхности клеток и совместим с любой другой группой крови ABO и RhD.

Можно ли определить характер по группе крови

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Связь с иммунологией заставляла исследователей в области санитарного просвещения на протяжении веков устанавливать взаимосвязь между личными паттернами здоровья и группами крови. Началось это еще со времен Гиппократа, который разделил жидкости внутри человека на четыре типа. Наверняка вы слышали про холериков, меланхоликов, сангвиников и флегматиков. Древнегреческий врач считал, что в теле человека может преобладать одна из жидкостей - лимфа, желчь, кровь и черная желчь.

Ученые выяснили, что жидкости никак не влияют на темперамент, но эти названия до сих пор используются в психологии. А в некоторых странах до сих пор считают, что на характер влияет именно кровь.

Почему в Японии важна группа крови

В Японии верят, что группа крови отвечает за характер / freepik.com

В Японии с 1930-х годов зародилось такое течение науки, как кецуэки-гата. Оно стало популярным средством анализа личности человека на основе его группы крови, благодаря японскому профессору Токэдзи Фурукава. Хотя сейчас нет никаких научных доказательств, связывающих группы крови с типами личности, утверждения Фурукавы были приняты в японской культуре - так же, как астрология была принята в других странах.

Японцы до сих пор считают, что группа крови отвечает за некоторые черты характера. Давайте узнаем и сравним со своей группой крови. И проверим, работает ли их метод.

Первая группа крови - I (O) - характер

Обладатели первой группы крови считаются в Японии уверенными в себе, целеустремленными, волевыми и интуитивными. Но у них есть минусы, среди которых называются эгоцентричность, холодность, непредсказуемость.

Вторая группа крови - II (A) - характер

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Большинство японцев принадлежат к группе крови А. Согласно теории, люди с этой группой крови организованы, активны, внимательны к деталям, рациональны, сдержанны, вежливы, заслуживают доверия, терпеливы, ответственны и перфекционисты.

С другой стороны, люди со второй группой крови застенчивы, навязчивы, чувствительны, тупы, ортодоксальны, подчеркнуты, замкнуты, упрямы и преувеличивают свое значение.

Третья группа крови - III (B) - характер

Люди с кровью типа B считаются страстными, расслабленными, веселыми, общительными, предприимчивыми, любопытными, нетрадиционными, беззаботными, активными, гибкими, неприхотливыми и творческими.

С другой стороны, они эгоистичны, безответственны, незрелы, непредсказуемы, неустойчивы, нерешительны, непростительны, отказываются сотрудничать и ленивы.

Четвертая группа крови - IV (AB) - характер

Людей типа AB считают эксцентричными, воспитанными, умеренными, артистичными, общительными, загадочными, харизматичными, популярными, легко адаптирующимися, дипломатичными, талантливыми и одухотворенными.

Из минусов - они предвзяты, нетерпеливы, сложны, забывчивы, мелочны, лицемерны, уязвимы и отстранены.

Напомним, ранее сообщалось, что названа группа крови, которой грозит старческое слабоумие.