Группа крови и характер человека: Что важно знать
У каждого своя группа крови. Вы принадлежите к одной из четырех: O, A, B и AB. Дополнительный фактор - "резус-фактор" - определяет, какой у вас тип: положительный или отрицательный. Знать свою группу крови важно не только потому, что она определяет, кому вы можете сдавать кровь, но также и от того, от кого вы можете получить кровь.
Что такое "группа крови" и "резус-фактор"
С точки зрения науки о здоровье, четыре основные группы крови отличаются друг от друга на основе их антигенов. Антигены находятся на поверхности красных кровяных телец и помогают определять, насколько эффективно работает наша иммунная система.
По системе ABO определены четыре основные группы крови:
- группа крови O (I) - не имеет антигенов, но в плазме есть как анти-A, так и анти-B антитела
- группа крови A (II) - имеет антигены A на эритроцитах с антителами против B в плазме
- группа крови B (III) - имеет антигены B с антителами против A в плазме
- группа крови AB (IV) - имеет антигены как A, так и B, но нет антител.
Читайте также: Исследование: Неандертальцы имели такую же группу крови, как и мыГруппа крови O (I) - наиболее распространенная группа крови.
Почему так важны группы? Получение крови из неправильной группы крови может быть опасно для жизни. Например, если кому-то с кровью третьей группы дать кровь второй группы, его антитела будут атаковать клетки группы A. Вот почему кровь второй группы никогда нельзя переливать лицам, имеющим кровь третьей группы, и наоборот.
А, поскольку эритроциты первой группы не имеют антигенов A или B, их можно безопасно передать любой другой группе. И только четвертая группа крови не подходит никому, кроме четвертой.
Но стоит еще обращать внимание и на резус. В эритроцитах иногда есть другой антиген, белок, известный как антиген RhD. Если он присутствует, ваша группа крови RhD-положительная. Если он отсутствует, ваша группа крови RhD-отрицательная.
Это означает, что у вас может быть 1 из 8 групп крови:
- O RhD положительный (O +) (первая положительная)
- O RhD отрицательный (O-) (первая отрицательная)
- A RhD положительный (A +) (вторая положительная)
- A RhD отрицательный (A-) (вторая отрицательная)
- B RhD положительный (B +) (третья положительная)
- B RhD отрицательный (B-) (третья отрицательная )
- AB RhD положительный (AB +) (четвертая положительная)
- AB RhD отрицательный (AB-) (четвертая отрицательная).
В большинстве случаев кровь с отрицательным резусом O RhD (первая отрицательная) можно безопасно переливать кому угодно. Ее часто используют в экстренных случаях, когда группа крови не известна сразу.
Она безопасна для большинства реципиентов, поскольку не содержит антигенов A, B или RhD на поверхности клеток и совместим с любой другой группой крови ABO и RhD.
Можно ли определить характер по группе крови
Читайте также: ТОП-30 друзей, которые нас раздражают в FacebookСвязь с иммунологией заставляла исследователей в области санитарного просвещения на протяжении веков устанавливать взаимосвязь между личными паттернами здоровья и группами крови. Началось это еще со времен Гиппократа, который разделил жидкости внутри человека на четыре типа. Наверняка вы слышали про холериков, меланхоликов, сангвиников и флегматиков. Древнегреческий врач считал, что в теле человека может преобладать одна из жидкостей - лимфа, желчь, кровь и черная желчь.
Ученые выяснили, что жидкости никак не влияют на темперамент, но эти названия до сих пор используются в психологии. А в некоторых странах до сих пор считают, что на характер влияет именно кровь.
Почему в Японии важна группа крови
В Японии с 1930-х годов зародилось такое течение науки, как кецуэки-гата. Оно стало популярным средством анализа личности человека на основе его группы крови, благодаря японскому профессору Токэдзи Фурукава. Хотя сейчас нет никаких научных доказательств, связывающих группы крови с типами личности, утверждения Фурукавы были приняты в японской культуре - так же, как астрология была принята в других странах.
Японцы до сих пор считают, что группа крови отвечает за некоторые черты характера. Давайте узнаем и сравним со своей группой крови. И проверим, работает ли их метод.
Первая группа крови - I (O) - характер
Обладатели первой группы крови считаются в Японии уверенными в себе, целеустремленными, волевыми и интуитивными. Но у них есть минусы, среди которых называются эгоцентричность, холодность, непредсказуемость.
Вторая группа крови - II (A) - характер
Читайте также: Названа самая неуязвимая к коронавирусу группа кровиБольшинство японцев принадлежат к группе крови А. Согласно теории, люди с этой группой крови организованы, активны, внимательны к деталям, рациональны, сдержанны, вежливы, заслуживают доверия, терпеливы, ответственны и перфекционисты.
С другой стороны, люди со второй группой крови застенчивы, навязчивы, чувствительны, тупы, ортодоксальны, подчеркнуты, замкнуты, упрямы и преувеличивают свое значение.
Третья группа крови - III (B) - характер
Люди с кровью типа B считаются страстными, расслабленными, веселыми, общительными, предприимчивыми, любопытными, нетрадиционными, беззаботными, активными, гибкими, неприхотливыми и творческими.
С другой стороны, они эгоистичны, безответственны, незрелы, непредсказуемы, неустойчивы, нерешительны, непростительны, отказываются сотрудничать и ленивы.
Четвертая группа крови - IV (AB) - характер
Людей типа AB считают эксцентричными, воспитанными, умеренными, артистичными, общительными, загадочными, харизматичными, популярными, легко адаптирующимися, дипломатичными, талантливыми и одухотворенными.
Из минусов - они предвзяты, нетерпеливы, сложны, забывчивы, мелочны, лицемерны, уязвимы и отстранены.
Напомним, ранее сообщалось, что названа группа крови, которой грозит старческое слабоумие.