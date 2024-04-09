Земля столкнется с грандиозной засухой: предупреждение ученых

Планету могут окутать рекордные волны тепла.

| Автор: Соколенко Виктория

У ученых есть основания полагать, что 2024 год переплюнет прошлые температурные рекорды и станет самым жарким за всю историю наблюдений. Особенно тяжело будет Австралии. Угроза сельскому хозяйству, водным ресурсам, окружающей среде. По мере набора оборотов глобального потепления, ситуация будет усугубляться. Об этом сообщает Science Alert.

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Природная изменчивость осадков в Австралии способна вызвать засухи длительностью 20 лет и больше. Если учесть изменения климата из-за человеческой деятельности – явление может стать более глобальным, чем ожидалось раньше.

Влияние человека на климат уже превратило южные части страны в неблагоприятные места. В будущем ситуация накалится. Но, исследователи не нашли отпечатка на интенсивности или повторяемости. Простыми словами, пока не констатируется, что засухи в Австралии вышли на новый уровень. Все может проявиться впереди.

Напомним, ранее мы писали о том, что ученые попытались рассчитать цену, которую придется заплатить за изменение климата. В течение следующих 36 лет закипание планеты обойдется миру в 24 трлн долл.

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