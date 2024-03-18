Жара приведет Землю к катастрофе совсем скоро – ученые

Соответствующие экономические потрясения коснуться многих отраслей к 2060 году.

| Автор: Соколенко Виктория

Ученые попытались рассчитать цену, которую придется заплатить за изменение климата. Согласно исследованию, в течение следующих 36 лет закипание планеты обойдется миру в 24 трлн долл. Об этом сообщает Daily Mail.

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Из-за того, что волны тепла будут более интенсивными, на Земле станет жарко для выращивания некоторых культур сельского хозяйства. Ущерб составит млрд долл. Повышение уровня моря приведет к увеличению числа наводнений. Для противостояния беде понадобится строительство новой дорогостоящей инфраструктуры.

Почувствуются траты и в здравоохранении. Поскольку еще больше людей будут страдать от влияния жары. Предполагается, что в один момент станет невыносимо вести работу. А значит, что остановятся процессы, пострадает бизнес.

Напомним, ранее мы писали о том, что такое Эль-Ниньо и как оно влияет на климат на Земле.

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