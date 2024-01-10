Создание морских беспилотников: ученые изучают строение водяных жуков

Эти жуки плавают быстрыми зигзагообразными движениями.

| Автор: Соколенко Виктория

Корнельский университет провел исследование, которое раскрыло удивительные особенности быстроплавающих насекомых – ветрячек. До текущего момента считалось, что они достигают высокой скорости за счет тяги на сопротивлении. Но сейчас идет речь о тяге, основанной на подъемной силе. Она подобна действиям быстрых морских млекопитающих и птиц. Об этом сообщает sciencedirect.com.

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Данное открытие привносит новые перспективы для разработки лодок-беспилотников. Ветрячкам под силу достичь ускорения до 100 м/с при длине тела всего в сантиметр.

Эксперты считают свою научную работу важным вкладом в оборонные технологии в морской области.

Напомним, ранее мы писали о том, что мнению ученых, людям стоит начать питаться насекомыми.

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