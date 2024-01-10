Девушка попала в Книгу рекордов Гиннесса за самый громкий свист носом

Для измерения звука свиста в носе понадобился сложный и дорогой прибор за несколько тысяч долларов.

| Автор: Соколенко Виктория

Лулу Лотус из Канады может выдавать звук носом в 44,1 децибела по шкале С. Это необычное умение позволило девушке попасть в Книгу рекордов Гиннесса.

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Свое умение Лулу обнаружила еще в 7 лет. Она могла создавать жуткие мелодии носом и не устояла перед соблазном разыграть учителей и одноклассников в школе. Иностранка может свистеть через нос с использованием мышц горла для контроля выхода воздуха. Если рот открыт, то звук выходит через него. Когда он закрыт, что звук выходит через нос.

После того, как Лотус получила свой рекордный титул, ее родные были рады. В частности, маленькие сыны сказали, что тоже в будущем поставят свои рекорды.

Напомним, ранее мы писали о том, что мужчина креативно попал в Книгу Рекордов Гиннесса, одевая трусы на скорость.

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