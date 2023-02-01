Полет на Луну с людьми: стали известны имена вероятных астронавтов

Событие должно состояться в 2024 году.

| Автор: Соколенко Виктория

NASA готовится весной объявить имена астронавтов, участвующих в проекте Artemis II. Это будет первый пилотированный полет с 1972 года, сообщает CNN.

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По условиям Artemis II в миссии должны участвовать трое американцев и один канадец.Также раньше была информация, что к полету собираются допустить представителей разных полов и рас. Американских кандидатов выбирают среди более 40 людей.

Журналисты CNN пообщались с нынешними и бывшими официальными лицами и астронавтами. В результате удалось сделать вывод, что вероятными членами экипажа станут Рейд Вайзмен из США и Джереми Хансен из Канады. В NASA отказались комментировать данные предположения.

Среди других кандидатов СМИ прогнозирует:

Виктора Гловера (астронавт, который летал на МКС в 2021 году)

Рэнди Бресника (дважды летал на МКС)

Кристину Кох (инженер-электрик, почти год находилась на МКС)

Джессику Меир (биолог, вместе с Кох в 2021 году осуществила первый чисто женский выход в открытый космос)

Энн Макклейн (астронавт, которая летала на МКС в 2018 году)

Стефани Уилсон (участница трех космических полетов).

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как прошел первый этап Artemis I.

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