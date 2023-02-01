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Полет на Луну с людьми: стали известны имена вероятных астронавтов
NASA готовится весной объявить имена астронавтов, участвующих в проекте Artemis II. Это будет первый пилотированный полет с 1972 года, сообщает CNN.
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По условиям Artemis II в миссии должны участвовать трое американцев и один канадец.Также раньше была информация, что к полету собираются допустить представителей разных полов и рас. Американских кандидатов выбирают среди более 40 людей.
Журналисты CNN пообщались с нынешними и бывшими официальными лицами и астронавтами. В результате удалось сделать вывод, что вероятными членами экипажа станут Рейд Вайзмен из США и Джереми Хансен из Канады. В NASA отказались комментировать данные предположения.
Среди других кандидатов СМИ прогнозирует:
- Виктора Гловера (астронавт, который летал на МКС в 2021 году)
- Рэнди Бресника (дважды летал на МКС)
- Кристину Кох (инженер-электрик, почти год находилась на МКС)
- Джессику Меир (биолог, вместе с Кох в 2021 году осуществила первый чисто женский выход в открытый космос)
- Энн Макклейн (астронавт, которая летала на МКС в 2018 году)
- Стефани Уилсон (участница трех космических полетов).
Напомним, ранее мы рассказывали о том, как прошел первый этап Artemis I.
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