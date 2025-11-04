Когда и где увидеть редкую Бобровую суперлуну

Следующее подобное явление ожидается уже в декабре.

| Автор: Соколенко Виктория

5 ноября жители Земли смогут наблюдать первую в этом году суперлуну — самое близкое полнолуние с февраля 2019 года. По сведениям AstroPixels, в этот день Луна подойдет к Земле на минимальное расстояние — около 356 980 километров.

Суперлуной называют момент, когда спутник достигает перигея — точки орбиты, расположенной ближе всего к нашей планете. В этот период Луна выглядит заметно крупнее и ярче обычного.

Считается, что фаза полной Луны сильнее всего воздействует на эмоциональное состояние — особенно у женщин и людей с повышенной чувствительностью. В такие дни важно сохранять спокойствие и контролировать вспышки раздражения, ведь полнолуние нередко усиливает импульсивность. В то же время этот период может стать источником мощного прилива энергии, которую стоит направить на созидательные дела и внутреннее развитие.

