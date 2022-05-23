Почему кошки ходят мимо лотка – исследование

Многие думают, что кошка писает мимо лотка нарочно или из-за глупости. Но ученые доказали обратное.

Каждому владельцу знакомо чувство, когда кот или кошка писали в тапки, на ковер, на кровать или в углу комнаты. Такое поведение свидетельствует о том, что с животным скорее всего что-то не так, пишет Inverse.

Читайте также: Найден ответ: почему осьминоги мучают и убивают себя после спаривания

Проблемы со здоровьем

На неконтролируемое мочеиспускание кошек влияют:

Воспаление или камни в мочевом пузыре.

Диабет.

Инфекции в мочевыводящих путях.

Проблемы со щитовидкой.

Артрит.

Рак.

Эксперты рекомендуют пристальнее следить за питомцем, обращать внимание на его напряжение или маленькое испражнение. При этом, моча может быть мутной, кровавой или со странным запахом.

Стресс

Если врач ничего не определил, значит есть поведенческие проблемы. Неопрятный лоток, переезд в новый дом или другие домашние животные тому причина. Кошки любят постоянство. Стресс заставляет кошку вести себя не так, как обычно, для привлечения внимания хозяина.

Читайте также: Кошки могут различать друг друга по кличкам - исследование

Также за пределы лотка заставляет ходить территориальная незащищенность.

Беспокойство

Одно из популярных мест среди котов – кровать. Испражнение на нее происходит из-за разлуки.

"Коты будут мочиться на предметы, которые пахнут их владельцами, пытаясь таким образом с ними сблизиться", — говорят ветеринары.

Напомним, ранее bigmir.net писал о том, что ученые перестали считать мопсов обычными собаками.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.